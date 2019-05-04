اليمني "عمر ياسين" يفوز بلقب فارس الاغنية الطربية

فاز اليمني عمر ياسين بلقب فارس الاغنية الطربية في برنامج “الزمن الجميل” على قناة ابوظبي ليلة الجمعة .

وحل المغربي علي المديدي رابعا في نهائيات البرنامج الذي تأهل اليه 19 متسابقا في المرحلة الأخيرة من اختبارات الأداء، وفي هذه المرحلة، يقدم المتأهلون لأول مرة عروضهم أمام لجنة التحكيم مباشرة، وعلى اللجنة اختيار 10 متسابقين فقط لمنافسات الحلقات المباشرة، التي تقام على مدار 8 أسابيع.

وتوج الفائز في نهايتها بلقب البرنامج، وحصل على جائزة مالية قيمتها مليون درهم إماراتي.

وتتألف لجنة التحكيم كل من الفنانة المصرية أنغام، والفنانة أسماء لمنور، والفنان اللبناني مروان خوري.