فلكي يمني يكشف عن أول أيام رمضان المبارك

قال الفلكي اليمني محمد عياش أن يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019م.، سيكون المُتمم لِشهرِ شعبان، وأن يوم الإثنين الـ 6 من مايو، هو أول أيام شهر رمضان المُبارك.
واضاف وفقاً للحسابات الفلكية، وقاعدةِ إمكانيةِ تحقُق رؤية الأهلةِ من الناحيةِ العلميه (30 يوماً) آخرها يُصادف يوم الثلاثاء الـ 4 من شهرِ يونيو.
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