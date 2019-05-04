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فلكي يمني يكشف عن أول أيام رمضان المبارك

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قال الفلكي اليمني محمد عياش أن يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019م.، سيكون المُتمم لِشهرِ شعبان، وأن يوم الإثنين الـ 6 من مايو، هو أول أيام شهر رمضان المُبارك.

واضاف وفقاً للحسابات الفلكية، وقاعدةِ إمكانيةِ تحقُق رؤية الأهلةِ من الناحيةِ العلميه (30 يوماً) آخرها يُصادف يوم الثلاثاء الـ 4 من شهرِ يونيو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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