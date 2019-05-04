تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب بسفير الولايات المتحدة الأمريكية

التقي رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا ماثيو تولر، حيث ناقشا جهود البرلمان الرامية لتلبية احتياجات جميع اليمنيين. وخلال اللقاء ثمن رئيس مجلس النواب دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الشرعية في اليمن، وموقفها الداعم لإنهاء الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. من جانبه أكد السفير الأمريكي على موقف بلاده الداعم للشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،ومجلس النواب، وجهودهم في إستعادة الدولة وإعادة الأمن والسلام لليمن.

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