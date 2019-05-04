مؤتمر بالمكلا حول صحافة السلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

وتضمنت الندوة التي نظمتها منصة صحافة السلام ،
ثلاثة محاور تناولت الأولى ”حرية الصحافة وكيف تسهم في تحقيق التنمية المستدامة“، للأستاذ محمد الحداد، فيما تناول المحور الثاني ”أخلاقيات الصحافة وكيفية تناول المادة الإخبارية“، للأستاذ علي اليزيدي .
وتطرق المحور الثالث لموضوع ”تمكين المرأة وموقعها من صحافة السلام“، للاخت مارينا الجوهي .
وتخللت المؤتمر مداخلات من قبل الحضور حول وضع الصحافة حالياً في حضرموت.
حضر المؤتمر عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين.
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