اخبار الخليج / اخبار اليمن

مؤتمر بالمكلا حول صحافة السلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني نظم اليوم الجمعة بالمكلا مؤتمر حول صحافة السلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الـ 3 من مايو .

وتضمنت الندوة التي نظمتها منصة صحافة السلام ،
ثلاثة محاور تناولت الأولى ”حرية الصحافة وكيف تسهم في تحقيق التنمية المستدامة“، للأستاذ محمد الحداد، فيما تناول المحور  الثاني ”أخلاقيات الصحافة وكيفية تناول المادة الإخبارية“، للأستاذ علي اليزيدي .
وتطرق المحور الثالث لموضوع ”تمكين المرأة وموقعها من صحافة السلام“، للاخت مارينا الجوهي .

وتخللت المؤتمر مداخلات من قبل الحضور حول وضع الصحافة حالياً في حضرموت.

حضر المؤتمر عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر بالمكلا حول صحافة السلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا