مؤتمر بالمكلا حول صحافة السلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني نظم اليوم الجمعة بالمكلا مؤتمر حول صحافة السلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الـ 3 من مايو .

وتضمنت الندوة التي نظمتها منصة صحافة السلام ،

ثلاثة محاور تناولت الأولى ”حرية الصحافة وكيف تسهم في تحقيق التنمية المستدامة“، للأستاذ محمد الحداد، فيما تناول المحور الثاني ”أخلاقيات الصحافة وكيفية تناول المادة الإخبارية“، للأستاذ علي اليزيدي .

وتطرق المحور الثالث لموضوع ”تمكين المرأة وموقعها من صحافة السلام“، للاخت مارينا الجوهي .

وتخللت المؤتمر مداخلات من قبل الحضور حول وضع الصحافة حالياً في حضرموت.

حضر المؤتمر عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين.