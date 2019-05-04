محافظ المهرة يدشن مشروع رصف الساحات والشوارع الداخلية بحوف

دشن محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت، مشروع رصف الساحات والشوارع الداخلية في مدينة جاذب، والذي يموله الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر برنامج النقد مقابل العمل.

وأشاد المحافظ باكريت، بالمشروع الذي يلبي احتياجات السكان، في تنظيم الساحات والشوارع وإظهارها المنظر اللائق.

وتمنى التوفيق لإدارة المشروع النجاح والتوفيق في مهامها، شاكرا الصندوق الاجتماعي للتنمية على تمويل المشروع.

من جانبه أشار المهندس محمد عبدالكريم أحمد ضابط المشروع إلى أن المشروع الذي تبلغ كلفته 88,500,000ريال يمني من خلال رصف 5500م2 رصف حجري للساحات وبعض الشوارع الداخلية في 5 مواقع بحسب التنسيق مع السلطة المحلية وينفذ بآلية متعهدي العمال.

حضر عملية التدشين للمشروع مدير عام مديرية حوف حاتم عامر مكي و م. هود بن سلم استشاري المشروع وعدد من وجاهات مديرية حوف.