شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة.. من هو الشخص الذي يقف وراء فوز الفنان عمر ياسين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر مطلعة بأن الإعلامي عادل اليافعي هو من يقف وراء نجاح الفنان عمر ياسين بلقب نجم "الزمن الجميل وفارس الأغنية الطربية" على قناة أبوظبي الفضائية.



‏‎وأضافت المصادر بأن اليافعي هو أكثر شخص آمن بموهبة عمر، وساعده في طريقه الصعب بحسب ما ينقله الفنان في عدد من مجالسه.



وتعليقا على فوزه قال الإعلامي عادل اليافعي في تغريدة على حسابه رصدها صوت المغتربين: "‏جبنا اللقب بجدارة كبيرة مبروك لعمر ياسين ومبروك لليمن والف شكر لكم ..لقب الزمن الجميل الى اليمن".

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