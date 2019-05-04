شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من تهديدات ’’عيدروس’’ بفرض الانفصال بالقوة.. قوة عسكرية ضخمة ’’مدينة عدن’’..والانتقالي يستنفر(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شاهد عيان ان عدد من القواطر المحملة بسيارات عسكرية واخرى يعتقد انها صوالين مصفحة دخلت مدينة عدن الليلة الماضية.

وقال الشاهد لصحيفة عدن الغد ان القواطر قدمت من ناحية محافظة ابين فيما يعتقد انها قادمة من السعودية.

ولم تعرف الجهة التي ستتجه اليها هذه السيارات.

إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، اللواء، عيدروس الزبيدي ،

الخميس، أنه بات لدى الجنوب قوة عسكرية كبيرة، كفيلة بالدفاع عنه والتصدي لأي عدوان أو تحركات ”سافرة“.



وأكد الزبيدي، في فعالية احتفائية شهدتها مناطق ”يافع“، احتفالات بالذكرى الثانية لـ ”إعلان عدن التاريخي“ الذي تم بموجبه تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، إن تجاوز الجنوبيين لن يفضي إلى أي سلام أبدًا، ولن يقبل الجنوبيون أي حلول منقوصة، حسب تعبيره.



وقال مخاطبًا الحاضرين ”‏مثلما عاهدناكم في مايو الماضي، نود القول، إننا على عهدنا ماضون، لا نملك إلا مشروعًا واحدًا هو الاستقلال واستعادة دولتنا كاملة وغير منقوصه، ولا خيار لنا سوى النصر“.