شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة للفنان عمر ياسين تفجر أزمة بين قناة أبوظبي وعيدروس الزبيدي! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي بأن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي رفض تهنئة الفنان اليمني عمر ياسين بسبب ظهوره في شاشة أبوظبي إلى جانب علم الوحدة.



وأكدت المصادر بأن الزبيدي رفض مهاتفة الفنان ياسين المنحدر أصوله من مدينة عدن وقدم احتجاجه على القناة لرفعها علم الجمهزرية اليمنية بدلا من علم دولة الجنوب العربي.



وأضافت بأن الزبيدي قال بأن الفنان عمر ياسين ينتمي إلى الجنوب وليس إلى الشمال وهذا سبب كاف لقبول اعتراضه.

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