شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة : تعرض لأول مرة في متحف بتركيا...خارطة اليمن "الكبرى" تكشف الامتداد الجغرافي الشاسع لليمن "تفاصيل صدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخارطة ترسم حدود اليمن الكبرى لكن السئوال هنا : لماذا تعرض اسطنبول هذه الخريطة في هذا التوقيت بالذات؟ وتعرض خارطة اليمن الكبرى في متحف اسطنبول بتركيا والتي رسمت في العام " 621" م . وذكرت اليمن في الكثير من الكتب القديمة والتاريخية، منها التوراة، وكتب التاريخ الإغريقي، والروماني ….الخ ووصفت باليمن السعيد، و لم توصف أي أرض في الدنيا بهذا الوصف غيرها، لتمتعها بوفرة في المياه والخضرة ، ولطبيعتها الخلابة، ولأرضها الخصبة التي باركها الله ، ولأنها أرض لمعظم الأنبياء، وأنصار الأنبياء ، ولتعدد حضاراتها المهمة في تاريخ البشرية ، ولدورها وبيوتها وقصورها الفخمة، ولجسارة وقوة شعبها الذي صنع من الجبال قصوراً شامخاً، ومدرجات زراعية في قمم الجبال الشاهقة.

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