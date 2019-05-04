شكرا لقرائتكم خبر عن نيران العمالقة تدك تجمعات وآليات الحوثي وتصطاد 7 من القيادات البارزة بضربة واحدة (تفاصيل حاسمة وعمليات نوعية أرعبت المليشيات) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لقي سبعة من قيادات ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مصرعهم، الجمعة 3 مايو/أيار 2019م، بعملية نوعية لقوات العمالقة في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الوية العمالقة وضاح الدبيش، في بيان له ـ إن طلائع من كتيبة (م. د) عمالقة وصلت إلى منطقة آل حميقان، ونفذت ضربة نوعية موجعة للميليشيا الحوثية، نتج عنها مصرع سبعة من قيادات المليشيا.

وأوضح أنه تم استهداف وتدمير مزدوج لغرفة عمليات مركزية وسيارة مصفحة في مديرية الزاهر.

وأفاد الدبيش أن قيادات حوثية كانت تتواجد في المكان المستهدف، لافتاً إلى أنهم وصلوا قبل عملية الاستهداف بنصف ساعة، على متن سيارة بيضاء نوع تايوتا لاندكروزر مصفحة كانت متوقفة بجانب الغرفة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المستهدفة كانت تستخدم كمركز للقيادة والسيطرة والتحكم بالعمليات الحربية في محافظة البيضاء والمديريات المحاذية لمديرية الزاهر.

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لافتاً إلى أنه سبق عملية الاستهداف، عملية رصد واستطلاع، وتمكن خلالها أفراد وحدة الرصد من رصد وصول وتحديد هدف وصيد ثمين.

ونشرت ألوية العمالقة مقطع فيديو يوثق عملية استهداف غرفة العمليات الحوثية