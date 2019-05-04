شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور الخبر عبر قناة أبوظبي ..هذه مايحدث في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عمة الفرح في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة عدن بعد حصول الفنان عمر ياسين على لقب فارس الاغنية الطربية في برنامج الزمن الجميل.



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