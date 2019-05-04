شكرا لقرائتكم خبر عن قناة "المسيرة" تبث هذا الخبر المفزع "للحوثيين" والغير متوقع للجماعة قبل قليل .. شــاهد (صور + فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة المسيرة التابعة للمليشيات الانقلابية خبرا عاجلا نقلا عن مراسلها في العاصمة. قالت القناة نقلا عن مراسلها بأن طيران التحالف العربي شن 6 غارات جوية على قاعدة الديلمي في العاصمة. من جهته ذكر سكان محليون بأن الغارات هزت العاصمة.



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