شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لكل اليمنيين من وسط أبوظبي الإماراتية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فاز الفنان اليمني عمر ياسين بلقم فنان الزمن الجميل في قناة أبوظبي وذلك بنسبة توصيت وصلت إلى 37%.
وعمت الفرحة قلوب كل اليمنيين احتفالا بالحدث الكبير بعد تألق كبير للفنان وحصوله في كل حلقة على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.
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