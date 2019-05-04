شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لكل اليمنيين من وسط أبوظبي الإماراتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاز الفنان اليمني عمر ياسين بلقم فنان الزمن الجميل في قناة أبوظبي وذلك بنسبة توصيت وصلت إلى 37%. وعمت الفرحة قلوب كل اليمنيين احتفالا بالحدث الكبير بعد تألق كبير للفنان وحصوله في كل حلقة على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لكل اليمنيين من وسط أبوظبي الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.