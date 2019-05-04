شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات ميدانية بقلب موازين المعركة بالضالع بعد توغل الحوثيين في قعطبة - آخر المستجدات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري عن أن قيادات عسكرية من التحالف العربي تشرف مباشرة على جبهات محافظة الضالع من داخل المدينة.

وقال المصدر أن المؤشرات الميدانية تؤكد على قلب موازين المعركة وهزيمة الحوثيين.

واشار المصدر الى أن قوات الجيش اليمني تقوم الان بملاحقة فلول المليشيا في منطقة عويش غربي مدينة قعطبة التي تشهد تحولات لصالح الجيش مع وصول تعزيزات كبيرة.

وبين المصدر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية، استعادت اليوم الجمعة السيطرة على معسكر العللة الاستراتيجي التابع لقوات الأمن الخاصة في جبهة قعطبة، واندفعت تعزيزات كبيرة لملاحقة مليشيا الحوثي الذين لاذوا بالفرار مخلفين عشرات القتلى.

وشهدت المعادلة تغييراً بتحول كبير لقوات الجيش اليمني والمقاومة إلى الهجوم واستعادة الكثير من المواقع وأولها معسكر العللة غرب قعطبة مع وصول دبابات وعربات وتعزيزات عسكرية دفع بها التحالف العربي إلى الضالع وقعطبة.

كما وصلت تعزيزات من اللواء 33 مدرع وأخرى إلى جبهة حجر قادمة من الضالع بما فيها دبابات وأطقم.

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وكانت افادت مصادر ميدانية اليوم الجمعة أن مسلحي الحوثي توغلت في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، بعد مواجهات استمرت عدة أيام.

وقالت المصادر ذاتها إن قوات الحوثيين تمكنت من السيطرة على بعض مناطق مديرية قعطبة شمال الضالع، فيما بينها معسكر القوات الخاصة في منطقة العلله، بعد مواجهات عنيفة أستمرت أيام بينها وبين قوات الجيش الوطني.

واوضحت المصادر أن المعارك بين كر وفر في اطراف قعطبة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

الى ذلك أعلن متحدث جيش مليشيا الحوثي، “يحيى سريع”، في مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام تابعة للجماعة، أن القوات المهاجة للمحافظات الجنوبية معظمها من أبناء تلك المحافظات.. مشيرا إن الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية هم ضمن التشكيلات المتقدمة لقواتنا”.

وأضاف: “نحيي كافة أبناء المحافظات الجنوبية الذين رفضوا مخططات التحالف لنشر الفوضى في مناطقهم”.