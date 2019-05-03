شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال طالب جامعي وسط مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلح مجهول المواطن عبدالخالق عبدالرحمن سيف الحاج، ظهر الجمعة، وسط مدينه تعز.

وأكد مصدر مقرب من أسرة القتيل، أن "عبدالخالق عبدالرحمن الحاج، اغتيل في منطقة بير باشا بقرب نادي الصقر، في حافلة نقل ركاب "باصات نقل"، برصاصتين من الخلف إحداهما في الرأس والأخرى في الساق".

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وقال المصدر إن "المجني عليه عبدالخالق، البالغ من العمر 22 عاماً، يدرس في جامعة تعز، مستوى ثاني في كلية العلوم قسم الكيمياء، وليس لديه أي خصومات مع أي طرف".

وأوضح المصدر أن "أهالي المغدور به طالبوا بإيداع جثمان عبدالخالق ثلاجة مستشفى الثورة، حتى تسليم الجناة، وأمهلوا السلطات الأمنية والمحلية 24 ساعة للقبض على القاتل ومن يقف خلفه".