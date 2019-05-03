شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فوضى أمنية عارمة في تعز ...مقتل اربعة جنود ورجل اعمال وبائع سيجارة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل جندي ثالث خلال 24 ساعة وسط مدينة تعز ، جراء اشتباكات بين مسلحين بعد ساعات معدودة من اغتيال جندي آخر في المدينة من قبل مسلحين يستقلون سيارة ترجلوا منها، وقاموا بإطلاق النار باتجاه مسلحين آخرين جوار الكريمي، مساء اليوم، في شارع المغتربين وسط مدينة تعز.

وبحسب المصدر، أسفر الهجوم وما تلاه من اشتباكات عنيفة عن مقتل الجندي محمود الأعرج من أفراد اللواء 170 دفاع جوي، ونقل إلى مستشفى الصفوة، كما أصيب بائع السجائر قائد المجيدي.

وتأتي الاشتباكات بعد ساعات من مقتل الجندي عبدالخالق عبدالرحمن سيف الحاج، شقيق القيادي باللواء 35 مدرع رائد الحاج، بمنطقة بئر باشا وبعد يوم من تصفية الجندي علي عبدالله قشيع داخل مقر محور تعز، ويومين على قتل ونهب التاجر حسين عبدالرب سنان، مالك مطعم الرحاب في منطقة بئر باشا.