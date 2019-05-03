شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قتلوا اليوم في قعطبة ...علي البخيتي ينشر اسماء ثلاثة من قيادات الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البخيتي : ينعي ثلاثه من أقاربه تم قتلهم ضمن ميليشيا الحوثي في جبهة قعطبة Advertisements تقدم الكاتب السياسي "علي البخيتي"بالنعي لاثلاثه من أقاربه تم قتلهم في جبهة قعطبة اثناء مشاركتهم القتال معا الحوثي والذي تم قتلهم بأحد المعارك في قعطبة على يد القوات الجنوبية .

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