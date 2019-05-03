شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول قوات ضخمة لدعم الضالع وانتصارات ساحقة وتحول غير مسبوق لمجريات المعركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية، الجمعة 3 مايو/أيار 2019م، السيطرة على معسكر العللة الاستراتيجي التابع لقوات الأمن الخاصة في جبهة قعطبة محافظة الضالع، واندفعت تعزيزات كبيرة لملاحقة الحوثيين الذين لاذوا بالفرار مخلفين عشرات القتلى.

وبحسب مراسل "يمن الغد" أعلنت القوات المشتركة والحزام الأمني استعادة معسكر العللة التابعة للقوات الخاصة بالكامل في المدخل الشمالي الغربي لمدينة قعطبة والذي حاولت المليشيا الإيرانية السيطرة عليه ليلة أمس بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة من اللواء 33مدرع الى قعطبة.

إلى ذلك أكد مراسل "يمن الغد" وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من عدن إلى قعطبة.

وأضاف "أن المعارك تحتدم في جبال شخب والأبطال يتقدمون في حمر والعلله، بالتزامن مع عمليات تطهير وتمشيط من قبل الأبطال لفلول المليشيا غرب قعطبة.

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وشهدت المعادلة تغييراً بتحول كبير لقوات الجيش والمقاومة إلى الهجوم واستعادة الكثير من المواقع وأولها معسكر العللة غرب قعطبة مع وصول دبابات وعربات وتعزيزات عسكرية دفع بها التحالف إلى الضالع وقعطبة.

كما وصلت تعزيزات من اللواء 33 مدرع وأخرى إلى جبهة حجر قادمة من الضالع بما فيها دبابات وأطقم.

وعلى جبهة الأزارق خلفت المليشيات نحو 30 جثة لقتلاها خلف موقع الشجفاء غربي الضالع.

وفي نقيل الشيم بمريس تم تدمير طقمين للحوثيين تحت الجسر.

تفاصيل اوفى لاحقا..