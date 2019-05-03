شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب اخطر فيديو..يكشف تفاصيل ما يفعله الحوثيون وتحركاتهم في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قوات حراس الجمهورية في الحديدة تصوير فيديو دقيق لما يفعله الحوثيون وتحركاتهم في مطار الحديدة، والذي وصفته بأنهم اخرجوا المطار عن جاهزيته والذي كان ضمن المخطط له استقبال المساعدات الإنسانية.



وقال الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية بحسب وكالة 2 ديسمبر أن المليشيات الحوثية أقدمت على حفر أنفاق تحت المدرج الرئيسي للمطار ما يجعل من الصعب هبوط الطائرات عليه في المستقبل .



واوضح انه تم وضع كميات كبيرة من الكثبان الرملية والعوائق الترابية على طول المدرج وتفخيخها بالألغام والعبوات الناسفة وبما يهدد بنسف المدرج ومحيطه بالكامل، وفقا لذات المصدر .

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