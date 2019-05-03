شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجار مواجهات عنيفة وسط تعز قبل قليل وهذه إحصائية أولية بالضحايا "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل جندي وأصيب مواطن آخر، جراء اشتباكات بين مسلحين، مساء الجمعة، بعد ساعات معدودة من اغتيال جندي آخر في مدينة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر أمني، إن مسلحين يستقلون سيارة ترجلوا منها، وقاموا بإطلاق النار باتجاه مسلحين آخرين جوار الكريمي، مساء اليوم، في شارع المغتربين وسط مدينة تعز.

وبحسب المصدر، أسفر الهجوم وما تلاه من اشتباكات عنيفة عن مقتل الجندي محمود الأعرج من أفراد اللواء 170 دفاع جوي، ونقل إلى مستشفى الصفوة، كما أصيب بائع السجائر قائد المجيدي.

وتأتي الاشتباكات بعد ساعات من مقتل الجندي عبدالخالق عبدالرحمن سيف الحاج، شقيق القيادي باللواء 35 مدرع رائد الحاج، بمنطقة بئر باشا وبعد يوم من تصفية الجندي علي عبدالله قشيع داخل مقر محور تعز، ويومين على قتل ونهب التاجر حسين عبدالرب سنان، مالك مطعم الرحاب في منطقة بئر باشا.