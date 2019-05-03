شكرا لقرائتكم خبر عن كم سيكون عدد ساعات الصيام في اليمن وبقية دول العالم...الدول العربية الأقل والأكثر من حيث عدد ساعات الصيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مركز الفلك الدولي عبر موقعه الرسمي أنه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين، الموافق 6 مايو/آيار المقبل، بداية شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامي.

ستكون الجزائر أطول دولة عربية في عدد ساعات صيام شهر رمضان 2019، بمعدل 16 ساعة بين أوله وآخره، حيث سيبدأ نحو 15 ساعة ونصف الساعة، وسينتهي بـ 16 ساعة ونصف الساعة، مما يجعل المعدل 16 ساعة تقريبًا.

بينما ستكون الصومال أقل الدول العربية في عدد ساعات الصيام بنحو 13 ساعة ونصف الساعة. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "MSN".

امام عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 2019 بعدد من دول العالم على النحو التالي:

* أقصر عدد ساعات صيام في اليمن (صنعاء): أول يوم رمضان 14 ساعة و7 دقائق، وأطول عدد ساعات صيام: آخر يوم رمضان 14 ساعة و27 دقيقة.

* أقصر عدد ساعات صيام في مصر (القاهرة): أول يوم رمضان 15 ساعة و3 دقائق، وأطول عدد ساعات صيام: في 28 و29 رمضان 15 ساعة و43 دقيقة.

* أقصر عدد ساعات صيام في السعودية (الرياض): أول يوم 14 ساعة و40 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم 15 ساعة و12 دقيقة.

* أقصر عدد ساعات صيام في الإمارات: أول يوم رمضان 14 ساعة و33 دقيقة، أطول عدد ساعات: آخر يوم 14 ساعة و58 دقيقة.

* أقصر عدد ساعات صيام في الكويت: أول يوم رمضان 14 ساعة و55 دقيقة، أطول عدد ساعات صيام: آخر يوم 15 ساعة و34 دقيقة.

* أقصر يوم صيام في عمان (مسقط): أول يوم رمضان 14 ساعة و31 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم 15 ساعة ودقيقة.

* أقصر يوم صيام في البحرين (المنامة): أول يوم رمضان 14 ساعة و42 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم 15 ساعة و15 دقيقة.

* أقصر يوم صيام في الأردن (عمان): أول يوم رمضان 15 ساعة و12 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم 15 ساعة و54 دقيقة.

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* أقصر عدد ساعات صيام في فلسطين (القدس): أول يوم رمضان 15 ساعة و4 دقائق، وأطول عدد ساعات: آخر يوم رمضان 15 ساعة و46 دقيقة.

* أقصر يوم صيام في سوريا (دمشق): أول يوم رمضان 15 ساعة و17 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم 16 ساعة ودقيقتان.

* أقصر عدد ساعات صيام في لبنان (بيروت): أول يوم رمضان 15 ساعة و15 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم 16 ساعة ودقيقتان.

* أقصر يوم صيام في العراق (بغداد): أول يوم رمضان 15 ساعة و15 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقة.

* أقصر عدد ساعات صيام في الجزائر: أول يوم رمضان 15 ساعة و31 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم رمضان 16 ساعة و24 دقيقة.

* أقصر عدد ساعات صيام في الصومال (مقديشو): أول يوم رمضان 13 ساعة و24 دقيقة، وأطول عدد ساعات صيام: آخر يوم رمضان 13 ساعة و30 دقيقة.

* أقصر يوم صيام في المغرب (الرباط): أول يوم رمضان 15 ساعة و16 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقة.

ومن جهة أخرى، نشر مركز الفلك الدولي عدد ساعات الصيام في الدول الأجنبية، كالتالي:

تصل عدد ساعات الصيام بألمانيا في أول يوم إلى 17 ساعة و30 دقيقة.

الولايات المتحدة الأمريكية

تصل عدد ساعات الصيام باليوم الأول في أمريكا إلى 16 ساعة و10 دقائق.

أمريكا اللاتينية

يصل عدد ساعات الصيام في دول أمريكا اللاتينية إلى حوالي 10 ساعات فقط في أول أيام الصيام.

الدول الإسكندنافية

يتراوح عدد ساعات الصيام بالدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج والسويد من 20 إلى 21 ساعة صيام.