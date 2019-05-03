شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : ‘‘الحوثي’’ يهرب إلى هذه الدولة و’’غريفيث’’ يتورط..ومصادر تكشف عن القائد الجديد للحوثيين(صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع إخبارية يمنية صورة قالت إنها تعود لنجل زعيم مليشيا الإنقلاب ،عبدالملك الحوثي ، المدعو "جبريل " مع قيادات الحرس الثوري الإيراني في طهران.

وزعمت تلك المواقع أن "جبريل عبدالملك الحوثي" هرب إلى طهران قبل عدة أشهر، ليتلقي دروس طائفية على أيدي ملالي النظام الإيراني، بالإضافة إلى تدريبه على أيدي ضباط في الحرس الثوري الإيراني، على ممارسة القنص وعلى قيادة المقاتلين.

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ولم تكشف المصادر الطريقة التي سافر بها نجل الحوثي رغم الحظر الجوي الذي تفرضه دول التحالف العربي على كافة المطارات والمنافذ اليمنية، إلا أن مغادرة وزير داخلية الانقلاب وأحد أبرز قادة التمرد المطلوبين للتحالف "عبدالحكيم الماوري" عبر طائرة أممية كشفت الكثير من الدعم الذي تحظى به جماعة الحوثي من قبل المبعوث الدولي إلى اليمن "مارتن غريفيث".

وأوضحت المصادر بأن الهدف من وراء تدريس وتدريب المدعو "جبريل" ، تأهيله لقيادة مليشيا الحوثي الإنقلابية، إذا تمت تصفية والده أو توفي.