شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... صور صادمة عشرات الجثث لقتلى الحوثيين داخل اكبر معسكر يعتمد علية الحوثيين للدعم بعد تمكن المقاومة من استعادته (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت المصادر ان الميليشيا تكبدت خسائر فادحة في الارواح والعتاد, حيث سقط عشرات القتلى والجرحى, على التباب المتاخمة للمعسكر وداخل اسواره.

إلى ذلك تمكنت وحدات تابعة ألوية العمالقة من تدمير عربة BMB , وطقمين عسكريين بصاروخ حراري في جبهة حمر شمالي قعطبة. ودعا القيادي العسكري جميع الاعلاميين والناشطين الى تحري الدقة والمصداقية في اخبارهم والترفع عن السقوط المهني الذي لا يعكس الا حجم الانهزام لدى الميليشيا.