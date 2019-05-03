شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد اول ايام شهر رمضان في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الفلكي المعروف سالم عمر الجعيدي ان يوم الاثنين القادم السادس من مايو هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

وقال الجعدي ان تقديراته هذه تأتي وفق اغلب رؤية الفلكيين ووفق الحسابات الفلكية المحتملة .

Advertisements

وقال الجعدي في حوار مع إذاعة سيئون ضمن البرنامج الاسبوعي الذي تقدمه الإذاعة( ساعة صفاء ) ان احتمال ان يكون يوم الاثنين هو اول ايام شهر رمضان لهذا العام تصل الى نسبة 90% حتى وان هناك اختلاف لدى بعض علماء الفلك حول دخول شهر شعبان بيوم السبت والبعض يرى ذلك يوم الاحد .

وتطرق في الحوار ايضا الى عملية التفاوت في التوقيت فيما يختص برفع أذان الصلوات بفارق دقيقة او غير ذلك لبعض المناطق في اطار المنطقة الجغرافية الواحدة معللا ذلك بعملية إختلاف وقوعها على خطوط الطول بالنسبة للكرة الارضية حيث كل 35 كيلو الى الشرق يقدم الأذان دقيقة والى الغرب يتأخر دقيقة مبديا استغرابه من عملية اختلاف موعد الاذان خاصة لشعيرتي الفجر والمغرب الامساك والفطور في اطار المدينة الواحدة مما يثير الفرقة والتشتت بين المصلين مطالبا بتوحيد الاذان في هذا الاطار كما اشار الى عملية التوقيت بالنجوم الشباميه التي استخدمها الحضارم في القرن الثالث الهجري وارتباطها بمواعيد المحاصيل الزارعية بحضرموت وخاصة زراعة القمح والشعير وبالذات قمح الهلبة المشهور بحضرموت قبل دخول المحاصيل المحسنة والتي اختلفت مع هذه النجوم.