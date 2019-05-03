شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم والصورة.. ”حاخام إسرائيلي” يشهر إسلامه ويقرر القدوم إلى اليمن نهائيا.. وهذا ما قاله عن اليمن والرئيس الراحل (صالح) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الـ 18 من شهر مارس الماضي، أشهر يهودي يمني حاصل على الجنسية الإسرائيلية اسلامه وكتب الشهادتين عبر صفحته على موقع تويتر الشهير.



وقال الحاخام بروس في تغريدة آنذاك.. والتي اشهر اسلامه فيها ان سبب اسلامه بعد ان شاهد قوة الله ورياحه في مكة المكرمة , حيث قال :" اخواني المسلمين في هذه المناسبة العظيمة وبعد ان شاهدت قوة الله ورياحه في مكه المكرمه احببت ان اقول لكم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله".

وعودة إلى آرائه السياسية، وجدنا أنه متحسر على فقدان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي غدر به الحوثيون في ديسمبر 2017.

Advertisements

وحول ذلك كتب الحاخام بروس في حسابه على تويتر: "لا تسألوني كيف سيصبح اليمن بعد صالح

ولكن اسألوني كيف حكم اليمن صالح".

وتابع: "ذالك الرجل الداهيه الذي استطاع ان يجمع شتات شعب متناحر ومتقاتل ووحده وجعله على قلب رجل واحد وتحت مظلة قانون واحد".

واختتم الحاخام تغريدته بالقوم: صالح صنع مالا يصنع غيره واكبر منجز له ان حافظ على دماء وكرامة وعزة شعبه ل33 عام".

المشهد اليمني