عاجل : قوات الحرس الجمهوري تدخل خط المعركة في الضالع ...ومصدر عسكري يكشف مايحدث الان "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات مشتركة من حراس الجمهورية "الحرس الجمهوري سابقا " والحزام والجيش الوطني يوم الجمعة مواقع هامة غرب مدينة قعطبة . كانت قوات تابعة للحوثيين قد سيطرت على مناطق هامة بقعطبة يوم الخميس. وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد انه تم الدفع بعدد من الدبابات الى خطوط المواجهة. واشار المصدر الى ان القوات استعادت السيطرة على مناطق عدة.

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