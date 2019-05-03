سلطات حضرموت تمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التهجد برمضان (وثيقة)

أصدرت السلطات بساحل حضرموت، اليوم الخميس، قراراً بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التهجد، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير عام مدينة المكلا، عوض بن هامل، ومدير الأوقاف بالمديرية، عبدالله الحبشي، في بيان موجه إلى أئمة ومؤذنو المساجد بالمكلا، وإلى رؤساء الأحياء والوحدات المجتمعية حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "على ضرورة الالتزام بقرار المكتب التنفيذي لعام 2018م، والذي يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا للأذان والصلاة وخطبة الجمعة والعيدين فقط".

ودعا الجميع بالالتزام بمواعيد الأذان حسب التقويم المعتمد من مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت لا سيما أذاني صلاة الفجر والمغرب.

وشدد على اللجان المجتمعية ومأموري الضبط القضائي وجميع المواطنين المساهمة في الالتزام لما فيه الصالح العام.