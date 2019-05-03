الزبيدي لـ'أبوظبي": حربنا مستمرة ضد الحوثي والقاعدة

أكد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الحرب التي تقودها القوى الجنوبية ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية مستمرة وفي طريقها لإستعادة بعض المناطق التي سيطرت عليها المليشيات مؤخرا.

وقال اللواء الزبيدي لتلفزيون "أبوظبي"، إن التوقيت الذي اختاره الحوثي للسيطرة على بعض المناطق الجنوبية المحاذية لمناطق الشمال لا يمثل أي اختلاف بالنسبة للقوى الجنوبية، وأنهم مستعدون للتصدي للحوثي، وإن كان يدعمه تنظيم القاعدة الإرهابي.

ولفت الزبيدي أن تنظيم القاعدة الإرهابي عبارة عن خلايا نائمة تنشط وتموت، حسب التعليمات التي تتلقاها من الجهات الإخوانية.

وأوضح الزبيدي أن قوات مدربة والحزام الأمني سيتم تكليفة بجبهات معينة لحمايتها واستباب الأمن فيها إلى جانب التصدي لأي تهديدات تمس الجنوب والمناطق الجنوبية