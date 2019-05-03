شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إسقاط طايرة عسكرية في محافظة حجة "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسقط افراد الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيرة متفجرة اثناء تحليقها صباح اليوم في مديرية عبس- بني الحسن.

قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني تمكنت ظهر اليوم الجمعة من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية بني الحسن محافظة حجة

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وأضافت المصادر أن الطائرة كانت تستهدف المواطنيين اثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد بني حسن وان قوات الجيش تمكنت من أسقاطها قبيل وصولها الى هدفها المطلوب



يذكر أن المليشيات سبق وأن استهدفت بوقت سابق سوقا شعبيا بطائرة مسيرة وتم التعامل معها قبل وصولها إلى هدفها

وتم إسقاطها قرب سوق حيران الشعبي

هذا وتستهدف المليشيات المدنيين بين الحين والآخر بمقذوفات وطائرات مسيرة وهناك ضحايا مدنيين سابقين نتيجة مقذوفات المليشيات التي تستهدف منازلهم



#المركز_الإعلامي_للمنطقة_العسكرية_الخامسة