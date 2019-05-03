شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن فضيحة ارتكبها عيدروس الزبيدي قبل قليل عبر قناة أبوظبي..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناشط الجنوبي صالح الحنشي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن ان المتمرد عيدروس الزبيدي رئيس بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا ارتكب فضيحة قبل قليل عبر قناة ابو ظبي.

وتابع قائلا مذيع قناة ابوظبي قبل قليل يقول Advertisements كيف يذهب الحزام الامني الى جبهة ثرة في ابين وفيها تنظيم القاعده..

هذه قناة رسميه لدوله الامارات..

والزبيدي ماقصر تحدث بمايؤكد ماقاله المذيع..

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