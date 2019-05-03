شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اللواء التاسع يغنم آليات عسكرية ومضادات للطيران.. شاهد 4صور حصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتنم اللواء التاسع آليات عسكرية بعد اشتباكات عنيفة مع ميشيلت الحوثي في محور عين زارة Advertisements

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