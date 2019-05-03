شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل كامل ...الحوثيين يدمرون مطار الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها في محافظة الحديدة على الساحل الغربي ، حيث تسببت بإلحاق خراب كبير بمطار الحديدة الدولي.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، أن المتمردون حفروا أنفاقا تحت المدرج الرئيسي مما أثر على البنية التحتية للمطار، الذي أضحى خارج نطاق العمل ويصعب هبوط الطائرات عليه مستقبلا.

وأظهر مقطع فيديو صور بطائرة “درون”، وضع الحوثيين أكواما كبيرة من الكثبان الرملية والعوائق الترابية المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة على طول المدرج، كما فخخ المتمردون المباني داخل المطار بالعبوات الناسفة والألغام الفردية المحرمة دوليا.

وعطل الخراب الذي أحدثه الحوثيون، الخدمات الأساسية للمطار، الذي يعتبر منفذا حيويا يستفيد منه الملايين على امتداد الساحل الغربي لليمن.

خروق مستمرة

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وجدد الانقلابيون أواخر شهر أبريل خروقهم بعدد من جبهات محافظة الحديدة، حيث قالت مصادر ميدانية، إن الميليشيات قصفت مواقع قوات المقاومة المشتركة في شرق كل من مدينتي الصالح والدريهمي، فضلا عن إطلاق نيران أسلحتها على مواقع المقاومة المشتركة والمدنيين في مركز مديرية حيس والجاح بمديرية بيت الفقيه.

وأفادت المصادر أن المليشيات تدفع بعتاد قتالي جديد باتجاه منطقة الجبلية الواقعة جنوبي التحيتا، كما أشارت إلى إصابة طفل في التحيتا برصاص قناص حوثي.

وكانت الحديدة محورا أساسيا في مشاورات السويد أواخر العام الماضي، التي خلصت إلى اتفاقات بوقف إطلاق النار، إلا أن المتمردين لم يفوا بهذه الهدنة حيث سجلت عشرات الخروق من طرفهم.