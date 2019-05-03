شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشيات الحوثي ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة الى هذه المديرية "تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية خروقها في جبهات الساحل الغربي في الحديدة، وأرسلت حشوداً مسلحة إلى جبهاته المتفرقة، معززة بآليات عسكرية، مستغلة الهدنة، كما أرسلت تعزيزات كبيرة باتجاه مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
ووفقاً لمصادر عسكرية ميدانية، فإنه تم رصد تحركات لعشرات الاليات العسكرية الحوثية، التي تقل مقاتلين تابعين للميليشيات نحو خطوط التماس في مديرية التحيتا. وذكرت مصادر ميدانية أخرى في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا أن الميليشيات استهدفت المواقع التي تتمركز فيها قوات العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة، ومنها سلاح 14.5، وبالأسلحة القناصة، ما أدى إلى إصابة جندي من قوات ألوية العمالقة برصاص الميليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : ميليشيات الحوثي ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة الى هذه المديرية "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.