شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشيات الحوثي ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة الى هذه المديرية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية خروقها في جبهات الساحل الغربي في الحديدة، وأرسلت حشوداً مسلحة إلى جبهاته المتفرقة، معززة بآليات عسكرية، مستغلة الهدنة، كما أرسلت تعزيزات كبيرة باتجاه مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

ووفقاً لمصادر عسكرية ميدانية، فإنه تم رصد تحركات لعشرات الاليات العسكرية الحوثية، التي تقل مقاتلين تابعين للميليشيات نحو خطوط التماس في مديرية التحيتا. وذكرت مصادر ميدانية أخرى في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا أن الميليشيات استهدفت المواقع التي تتمركز فيها قوات العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة، ومنها سلاح 14.5، وبالأسلحة القناصة، ما أدى إلى إصابة جندي من قوات ألوية العمالقة برصاص الميليشيات.