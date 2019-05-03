شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الحوثيين ولا القاعدة.. السعودية تحذر من خطر قادم وهجوم مرتقب من اليمن الى داخل اراضيها..(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من خطر تكون اسراب ناضجة وغير ناضجة من الجراد تهاجم من اليمن إلى داخل المملكة حتى منتصف الأسبوع القادم.

وتحت عنوان “تحذير ثانٍ”، قالت وزارة البيئة في تغريدة عبر موقع تويتر مساء الثلاثاء الماضي “اسراب من الجراد تنتقل من اليمن إلى (#نجران –#وادي_الدواسر- #شرورة)، حتى (يوم) الإثنين القادم، وربما تصل لمناطق التكاثر الربيعية بين #الرياض و#القصيم و#حائل ، بسبب الرياح، وضعف مكافحته في المناطق المجاورة للمملكة”.

وأوضحت الوزارة أن “رياح الجنوب تحمل أسراب الجراد نحو المملكة .. اسراب من الجراد الناضجة وغير الناضجة تنتقل من اليمن إلى جنوب المملكة (نجران، وادي الدواسر، شرورة) حتى الاثنين القادم”.

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وأضافت “ربما تنتقل إلى مناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل بسبب الرياح المستمرة بالهبوب باتجاه المناطق المهددة حتى الاثنين القادم توقف عمليات المسح والمكافحة في المناطق المحيطة بالمملكة بسبب الظروف الراهنة”.

وذكرت الوزارة في بيان أن تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أفادت بأن أسراب الجراد تتحرك في المناطق الداخلية لليمن، غرباً من حضرموت إلى مناطق الحزم ومأرب وعتق، بالإضافة إلى سرب واحد في المرتفعات شمال صنعاء، وسرب واحد على حدود المملكة العربية السعودية بين منطقة العبر وشرورة.

ونوهت “الفاو” بأنه لا توجد عمليات المسح والمكافحة في اليمن؛ بسبب الظروف الراهنة هناك، علماً بأن السكان المحليين يقومون بجمع الجراد، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الوضع والتطورات وإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة بذلك مباشرة.