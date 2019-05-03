شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة ..."الخليج 365" ينشر اخر تحديث لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة استقرارا نسبيا في السوق المحلية.

وقال مصدر مصرفي لليمن السعيد ان سعر صرف الدولار الامريكي بلغ 508 ريال للشراء ، فيما يباع بسعر 513 ريال .

واضافوا ان سعر صرف الريال السعودي بلغ اليوم 133 ريال للشراء ويباع بزيادة ريال.

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