عاجل : سقوط قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - أسفر انفجار عنيف، اليوم، عن قتلى وجرحى مدنيين في مديرية القطن بوادي حضرموت.
وبحسب مصادر اعلامية ان الانفجار نتج عن عبوة ناسفة زُرعت في الخط الرئيسي بمنطقة العنين بمديرية القطن، أسفرت عن سقوط 4 قتلى مدنيين وإصابة آخرين.
واكدت المصادر الى ان الانفجار أسفر عن احراق عدد من الدراجات النارية وكذا إعطاب إحدى السيارات، فيما تم نقل الضحايا إلى مستشفى المديرية.
الجدير ذكره ان مدن وادي حضرموت تشهد انفلاتاً أمنيا، نتج عن عمليات ارهابية ضد المواطنين وترصد ضد مجهول.
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