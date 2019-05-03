استشهاد وإصابة 12 مدني في انفجار عبوة ناسفة بمدينة القطن بحضرموت

أفادت مصادر محلية عن استهشاد واصابة اثنا عشر مدنيا صباح اليوم في مينة القطن بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة انفجرت على المدخل الشرقي لمدينة القطن ادت الى استشها ستة مدنيين فيما اصيب ستة أخرون.

وأوضحت المصادر ان مسلحين مجهولين زرعوا العبوة الناسفة في منطقة العنين على المدخل الشرقي لمدينة القدن بوادي حضرموت انفجرت على الفور أثناء تواجد مواطنينن في المكان ذاته.

ولم تعرف هوية المسلحين الذين زرعوا العبوة حتى اللحظة.