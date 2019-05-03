تزايد عدد الانتحار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

قالت مصادر محلية أن طفلة (11 سنة) انتحرت شنقا بمنزلها الكائن في منطقة بني حوات بمديرية بنى الحارث شمال صنعاء.

وذكرت المصادر أن معلمة الطفلة تؤكد ثبوت حالة الانتحار في المبني السكني الذي تسط، حيث وتكرر حالات الانتحار في نفس المبنى قبل نحو عام.

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وبحسب أخصائيون نفسيون فإن حالات المرضى النفسيين وحالات عدم الاستقرار النفسي تتكرر بشكل دائم، كما تتفاقم مع تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية والتربوية والأمنية في العاصمة المحتلة صنعاء.

وتشهد العاصمة صنعاء تدهور اقتصادي وأمني واجتماعي منذ سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية عليها وانقلابها على الدولة 2014م، واستمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.