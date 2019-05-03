شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الجماع المفضلة لإنجاب الأطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتساءل البعض عن وضعيات الجماع المفضلة لإنجاب الأطفال ومواعيدها ، لذا من المهم للزوجين معرفة وضعيات الجماع لإنجاب الأطفال والتوقيت الأنسب لها ،على الرغم الأمر ليس مؤكد بعد لكنه صحيحاً، نسبة إلى توقيتات إخصاب البويضة.

مواعيد الجماع لإنجاب الأطفال

ليس هناك وقت مناسب للجماع عند الرغبة في إنجاب الأطفال ، ولكن يعتمد على حساب أيام التبويض ، فهي الأيام التي تزداد فيها خصوبة المرأة ، وهو وقت خروج البويضة من المبيض، قومي بحساب وقت الدورة الشهرية وهي مرور 28 يوم بعد اليوم الأخير من الدورة الشهرية ، بعد الدورة الشهرية بـ 14 يوم يبدأ المبيضان في إنتاج بويضات جديدة وقد تتأخر قبل أيام التبويض بيومين أو ثلاثة أيام ، في هذا الوقت تكون البويضة جاهزة للتخصيب من الحيوانات المنوية للرجل؛ ويحدث الحمل، لذا فإنه الوقت الأنسب للجماع.

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يختلف وضعيات الجماع لإنجاب الأطفال الأمر من زوجين إلى آخرين وهناك وجهات نظر للعلماء :

وجهة النظر الرافضة

اكتشف بعض الاطباء أنه ليس هناك ما يسمى بـ وضعيات الجماع لإنجاب الأطفال المناسبة ولكن الوضع المناسب يحدده كل زوجين ، لأن الرحم خلق للاحتفاظ بالسائل المنوي لأطول وقت.

وجهة النظر الموافقة

تحدد الوضعيات المناسبة حسب راحة الزوجين ، ولكن هناك وضعيات تجعل جسم المرأة والرحم تحديداً يحتفظ بأكبر قدر من السائل المنوي، مما يسهل حدوث الحمل. وينصح الأطباء بوضعيات تسهل قدرة الحيوانات المنوية على تخصيب البويضة.