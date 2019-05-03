شكرا لقرائتكم خبر عن لإنعاش البشرة .. ” مصاص الدماء ” يتسبب في إصابة سيدتين بالإيدز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعت وزارة الصحة الأمريكية، كل من تلقى حقناً لإنعاش البشرة في المنتجع الصحي الشھير بمدينة (ألبكيركي) في « نيو مكسيكو » إلى سرعة إجراء تحليلللدم، بعد تعرض سيدتين لعدوى فيروس (الإيدز) بين مارس وسبتمبر 2018 .
وكانت الوزارة قد فتحت تحقيقات موسعة فور اكتشاف إصابة السيدتين اللتين تلقيتا علاجات للوجه، في ما يسمى ” مصاص الدماء ” في 7 سبتمبر الماضي، وھو إجراء يحقن فيھ دم الشخص في وجھه كوسيلة لإنعاش بشرته.
وأغلقت الوزارة المنتجع، لاسيما أن فرقھا اكتشفت عيوبا في الإبر المستخدمة بالحقن. فيما ذكر فرع الوزارة في نيومكسيكو في بيانھ أمس، أن أكثر cو B من 100 عميل تلقوا خدمات الحقن، خضعوا لاختبارات فيروس نقص المناعة البشرية، واختبارات مماثلة لالتھاب الكبد
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