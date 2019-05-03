شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...اعلان هام صادر عن الجوازات السعودية بخصوص تأشيرة الخروج والعودة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، مع استفسار أحد الأشخاص حول إلغاء التأشيرة وتعديلها.

وقال الشخص في سؤاله إلى الجوازات: ” ‏‎سويت تأشيرة خروج وعودة للسائق لمدة شهرين .. أقدر ألغيها وأعدلها 4 شهور؟

علماً أن السائق رحلتة الساعة 4:30 الفجر الليلة ” .

وأجابت ” الجوازات ” : ” ليس من الممكن تغيير صلاحية التأشيرة بعد التنفيذ.. ولكن من الممكن إلغاء التاشيرة الحالية وطلب تأشيرة جديدة.. بمدة جديدة.. وبرسوم جديدة.. علما بأن رسوم التأشيرة السابقة .. لا تسترد بعد الإلغاء.. سعدنا بخدمتكم ” .