شكرا لقرائتكم خبر عن علاج العقم لدى النساء بات قريبًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علاج العقم لدى النساء بات قريبًا

كشفت دراسة حديثة أن علاج العقم لدى النساء بات قريبا .

وبينت الدراسة أن ''الجين الذكري'' الذي يسبب مستويات غير طبيعية من هرمون التستوستيرون قد يكون السبب الرئيسي للعقم.

وذكر تقرير نشره موقع ''ديلي ميل'' أن الدراسة أجريت على أسباب متلازمة ''تكيّس المبايض –PCOS'' والتي تصيب امرأة من كل 10 نساء في سن الإنجاب، والسبب الرئيسي للعقم ومرض السكري من النوع الثاني لديهن.

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وأوضحت نتائج الدراسة التي أجراها فريق بحث أمريكي أن الحمض النووي الذي يحتوي على مستويات عالية من هرمون ''التستوستيرون'' يؤثر بشكل مباشر على الإصابة بالعقم.





وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تستخدم التحليل الوراثي المستند إلى الأسرة لاستقصاء أسباب متلازمة تكيّس المبايض.

وطبقًا للعلماء، فإن الأبحاث كشفت أن الجين الضالع في إنتاج هرمون الذكورة والذي يسمى DENND1A يلعب دورًا رئيسيا في تطوير متلازمة تكيّس المبايض، وهو اكتشاف قد يؤدي لطرق علاج جديدة.

كما أشار العلماء إلى أن الإصابة بالعقم المرتبط بـ''تكيس المبايض'' ترتبط بزيادة الوزن ونمو الشعر الزائد وحَب الشباب أيضًا.