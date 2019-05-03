شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التشكيك بصحيح البخاري.. دكتورة إمـاراتية شهيرة تستفز مشاعر المسلمين وهذا ما قالته عن أحداث يوم القيامة..(فيديو صـادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد تشكيك "الداعية" الإماراتي الجنسية وسيم يوسف بصحيح البخاري ظهرت اليوم، أكاديمية إماراتية جديدة تشكك بأحداث يوم القيامة.

حيث ظهرت الدكتورة الإماراتية رسل النعيمي لتستفز مشاعر المسلمين وتسيء غلى معتقداتهم بقولها إن ما قيل عن يوم العرض في عرصات القيامة عقائد كاذبة تم زرعها في قلوب المسلمين.

وزعمت العاهة الإماراتية في الفيديو أن يوم القيامة سيكون فيه تطور وتكنولوجيا لم يسبق لها مثيل. Video Player Advertisements

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