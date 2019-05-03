شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور ...."تفاصيل مخيفة" لثراء وثروة وفلل مدير مالية وزارة الدفاع العميد عبدالله عبدربه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا بأنه تكشف النقاب عن مدى الترف والثراء الذي أصبح عليه مدير مالية الجيش العميد / عبدالله عبدرربه منذ تولى مهام الدائرة المالية .

وتظهر الصور التي تداولها الناشطون ورصدها محرر "الوطن العدنية" ثلاث فلل قام بتشييدها مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد / عبدالله عبدربه في الممدارة بالعاصمة الموقتة عدن خلال الأشهر الماضية فقط بالإضافة إلى فلل أخرى وعدة شقق قالوا بأنه قام بشرائها بمشروع أنور مجور في الممدارة خلال الفترة الماضية .

وتساءل الناشطون عن تلك الأموال التي تمكن مدير مالية الجيش من جمعها خلال فترة قصيرة منذ تولى مهام عمله في الدائرة المالية والتي قام بتشييد تلك الفلل وشراء الفلل والشقق الأخرى منها في الوقت الذي قالوا بأن راتبه الشهري لا يتجاوز الـ"300" الف ريال يمني كحد أقصى .

وأشاروا إلى أن تلك الفلل والشقق التي امتلكها مدير مالية الجيش عبدالله عبدربه هي من أموال كشوفات الأسماء الوهمية ومن مرتبات الجنود والضباط بالقوات المسلحة التي قام عبدالله عبدربه بقطعها والاستقطاع منها دون وجه حق في ظل غياب الرقابة والمحاسبة من قبل الجهات ذات العلاقة.

ناشطون آخرون وفي إطار تفاعلهم مع هذا الفساد الذي بدت ملامحة تتكشف مؤخرا ربطوا بين ظهور فساد مدير مالية الجيش والحرب الإعلامية الذي ظهرت على السطح مؤخرا بين عبدالله عبدربه وبين وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي.

وأكدوا بأن الفساد المستشري بالدائرة المالية والثراء الفاحش الذي بات عليه مديرها العميد عبدالله عبدربه وتزايد شكاوي الجنود من عمليات الخصم من مرتباتهم علاوة على الأسماء الوهمية هي من دفعت بوزير الدفاع إلى اتخاذ قراره بالتشديد على عملية صرف المرتبات .

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وكتب الناشط السياسي والإعلامي صالح الحنشي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور كشف فيه حقيقة الخلاف بين مدير مالية الجيش ووزير الدفاع .

وقال الحنشي في منشوره الذي رصده محرر "الوطن العدنية" :

"توضيح لابد منه لأسباب الحرب الإعلامية بين وزير الدفاع المقدشي. وفرع الدائرة المالية بعدن هو..بعد التزام المملكة السعودية بايداع المعاشات التي تدفع بالريال السعودي لجيش المقدشي في مأرب إلى البنك المركزي. ليقوم بعد ذلك البنك المركزي بصرف معاشات جيش المقدشي بالريال اليمني.. هذا المستجد دفع المقدشي ان يقوم بايفاد مدير الدائرة المالية القباطي المداوم في مأرب أن يذهب للدوام في عدن. ليشرف على معاشات جيش المقدشي التي ستصرف هذه المرة من بنك عدن.. ولكي يخرج العشرة ألف إسم وهمي على جنب ويحولها لمحمد بن مقدش بن عبدالمطلب..

عبدالله عبدربه اللي هو نائب مدير المالية الذي يداوم بعدن.. وهو الذي يقوم بالتوقيع على شيكات معاشات الجيش . هو الاخر معه . عشرة ألف إسم وهمي يستلم معاشاتهم شهريا.

ع .عبدربه أعتقد أن إصرار المقدشي على أن يداوم القباطي في عدن ويوقع على شيكات المعاشات .ان المقدشي ناوي يقاسمه العشرة الف إسم وهمي حقه.. مش عارف ان المقدشي كان هدفه ان يحافظ القباطي على العشرة الف إسم حقه.اللي في مارب...!!

ولما قام عبدالله عبدربه باستنكار أوامر المقدشي للقباطي بالدوام بعدن والتوقيع على الشيكات . ظن المقدشي ان ع عبدربه ناوي على العيب وأنه ناوي يلهف العشرة الف اسم وهمي حقه. ..

االحمد لله تدخلوا أهل الخير وصححوا سوء الفهم بين الطرفين.. وان كل وأحد العشرة ألف إسم حقه الوهمي ما للثاني دخل بها..

وكل واحد العشره الف حقه له...