انتصار جديد للقوات المشتركة في الضالع فجر اليوم وسيطرة كاملة على قعطبة وما بعدها "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية في المقاومة الجنوبية والمركز الإعلامي لجبهات الضالع لمراسل "يمن الغد" أكدت السيطرة الكاملة على قعطبة. وقالت مصادر أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة بكافة تشكيلاتها سيطرت بشكل كامل على #قعطبة وما وراءها ولا تزال المعركة مستمرة، وذلك بعد ساعات من وصول كتيبة الصاعقة ". وأضافت المصادر "أن الهجوم يتسع على مواقع #مليشيات_الحوثي في أكثر من محور وسط انهيارات واسعة في صفوف المليشيات".

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