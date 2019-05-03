شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اليمنية "بلقيس فتحي" تظهر بدون مكياج وترحب بضيف غال عليها في منزلها بالسعودية.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بلقيس فتحي تظهر بدون مكياج وترحب بضيف غال عليها في منزلها بالسعودية.. صور ظهرت الفنانة بلقيس فتحي في مقطع فيديو لها عبر صفحتها على 'فيسبوك'، وهي ترحب بوجود والدها في بيتها.

وقالت بلقيس، "زارتنا البركة" تعبيرا على فرحتها بوجود والدها معها في السعودية. Advertisements

وحيا الموسيقار أحمد فتحي، والد بلقيس متابعي ابنته عبر مواقع التواصل، فيما علق متابعون على والد بلقيس بالقول، إنه فنان أصيل لا زال محافظا على لهجته الأم رغم تواجده في الخارج لفترة طويلة.

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