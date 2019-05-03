شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في أحد المحلات بمدينة المكلا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق قبل قليل في مطابع الهاشمية بمنطقة باجعمان بمدينة المكلا محافظة حضرموت
وافادت مصادر محلية ان الحريق نشب في أحد المحال، حيث سارعت فرق الاطفاء بالتوجه الى موقع الحريق وتم السيطرة عليه بشكل سريع
وأوضحت المصادر بانه لم ينتج عن الحريق أي إصابات ولله الحمد واقتصرت على المحل وتم عزله عن باقي المحلات وفصل التيار الكهربائي عن المطقة وإخماد النيران
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