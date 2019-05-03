شكرا لقرائتكم خبر عن عيدروس الزبيدي يتعرض للإهانة من ابناء يافع في جبل العر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اكدت مصادر محلية في مدينة لبعوس ان حشود يافعية توافدت بذكرى تحرير جبل العر لكنها استنكرت اهتمام اللجنة التحضيرية بوجود عيدروس الزبيدي القادم من الضالع دون اَي اعتبار لما يتعرض له ابناء يافع من مضايقات وارهاصات وصلت حد القتل من قبل جحافل الضالع وصمت وتواطئ عيدروس الزبيدي وكذلك ما حصل لهم على يد شلال علي شائع

وكانت الحشود اليافعية قد هتفت باسم يافع فقط رافضة اشراك الضالع التي تحولت الى خنجر في صدر ابناء يافع ..

واكد قاسم عبدالرب الخلاقي قائلا انا إبن يافع ومن صميم جبال يافع ولن نسمح لأي شخص يوطي سمعة يافع أو يشوه بيافع ونضالها وتاريخها..خصوصا قيادات الضالع التي دابت على ركوب موجة تضحيات يافع

واكد الخلاقي ان يافع صنبور الثوره الجنوبيه الذي لاينبض ولاينفد عطائه منذ بزوغ فجرها الى اللحظه ..

فهناك استهداف كبير ليافع وإدخالها في صراعات داخليه ونزاعات مناطقيه ولن نسمح لتمرير مشاريع هؤلاء الرخاص الذين يحاولون كسر عصانا العصيه يافع الأبيه ..



فيما رفع عبدالله اليهري صوته قائلاً ان المؤامرة على يافع من نفس الربحان الي يظن ابناء يافع انهم حلفاء لهم ومناضلين معهم وشوفوا قيادات يافع الاحرار لما يكونوا وجها لوجه في الميدان لم يتمكن العدو منهم لانهم اسود معارك خذوا مثال

ابو زرعة المحرمي وابو هارون اليافعي و رائد الحبهي و المشوشي و هدار الشوحطي و زيد الطفي

فيلجأ الربحان الى الغدر بهم والطعن في ظهورهم زي ما عملوا مع احمد سيف والجوهري وسط عدن وقماطة وسط عدن وطماح وسط العند

كلهم قتلوا غدر والفاعل معروف لم تفهموا هم لا يريدون يافع الحميرية الاصيلة وانما يريدوا يافع البقرة الحلوب لهم يريدوا يافع التي تترك البطل الجوهري وتطبل لشلال وتترك احمد سيف وتطبل ليسران وتتخلى عن المفلحي و تطبل لعيدروس وتترك قماطة وتطبل لصامد سناح وتترك طماح وتطبل لبن بريك وتشوه اليزيدي والبكري والغريب وتلمع عبدالدايم وبقية الربحان

اصحوا يا يافع انتم كل يوم تشوفوا رموزكم مستهدفين انتم قادة ولستم توابع للربحان