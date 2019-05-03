شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مفاجئة لوزير الدفاع بعد فترة وجيزة من تعيينه (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم وزير الدفاع في الحكومة اليمنية للشباب والأطفال، محمد شايق المراني، استقالته من منصبه يوم أمس الأربعاء.

و نشر المراني وثيقة الاستقالة في منشور على صفحته على الفيس بوك ، قال فيها أن أسباب تقديمه للاستقالة يأتي من أجل التفرغ لاستكمال دراسته.

وعين المراني في منصبه قبل شهر في حكومة يعتبرها البعض الكترونية لا واقع لها على الأرض في ظل الحرب المستعرة في البلد وغياب الأدوار المنوطة بها.