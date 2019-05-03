شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: سقوط مناطق جديدة في ضالع بيد الحوثيين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان وسكان محليون ان قوات موالية للحوثيين سبطرت في ساعة متأخرة من مساء الخميس على اجزاء من مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وبحسب المصادر لصحيفة عدن الغد فقد تمكنت القوات الموالية للحوثيين من السيطرة على مواقع هامة عقب هجوم واسع النطاق.

وحتى ساعة متأخرة من المساء لاتزال تسمع اصوات اشتباكات من الاطراف الشمالية لمدينة قعطبة.

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وتبعد قعطبة عن مركز عاصمة محافظة الضالع اقل من 10كيلو متر.

وقال مسؤول حكومي عبر الهاتف لغرفة الاخبار في عدن الغد ان القوات الحكومية وقوات الحزام لاتزال تحاول التصدي للهجوم.

لكن سكان محليون في البلدة الصغيرة قالوا ان انسحابا لبعض الاطقم يحدث صوب وسط المدينة.